Light testa sistema de sirenes em Barra do Piraí, Piraí e outros dois municípios do Rio

A Light realiza, nos dias 26, 27 e 28 de maio, testes operacionais das sirenes instaladas em áreas próximas às estruturas de usinas e barragens nos municípios de Barra do Piraí, Piraí, Paracambi e Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. As atividades acontecerão das 9h às 18h, conforme cronograma definido para cada localidade. O objetivo da ação é garantir que os equipamentos estejam funcionando corretamente e que a população saiba reconhecer os sinais sonoros em caso de situação real, que envolvam contingências ou situações que possam trazer riscos à segurança das estruturas, exigidos pela Política Nacional de Segurança de Barragens em atendimento à lei 12.334/2010 alterada pela lei 14.066/20.

A iniciativa integra o comissionamento sonoro do sistema de alerta, procedimento técnico e preventivo destinado a verificar, em campo, o funcionamento, a efetividade e o alcance dos equipamentos. Durante os testes, serão realizadas medições de som em pontos previamente estabelecidos, para avaliar o desempenho das sirenes nas áreas de cobertura.

Os equipamentos serão acionados em três níveis de volume: baixo, médio e máximo, com registro de medições de tons e mensagens de voz em cada ponto, além da avaliação de audibilidade por observadores de campo. As equipes técnicas da Light, em parceria com as defesas civis dos municípios, farão o acompanhamento e a avaliação do som ao longo de toda a operação, como parte da rotina de verificação do sistema.

Vale destacar que, além dos testes sonoros que serão realizados, a Light também executa manutenções periódicas em todo o seu parque gerador, modernização de ativos e monitoramento permanente de seus equipamentos.

Durante o período de testes não é necessária qualquer ação por parte da população.

Serviço:

Testes de sirenes Light