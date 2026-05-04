Motorista fica ferido após carreta tombar na BR-393, em Barra do Piraí

Uma carreta carregada com plástico reciclável tombou no início da tarde desta segunda-feira (dia 4) na BR-393, na altura da curva do Aterrado, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu por volta de 12h30, no km 274, na pista sentido Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer a curva e a carreta acabou tombando na pista contrária. Apesar do impacto, não houve derramamento da carga.

O condutor sofreu apenas lesões leves e foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Mesmo com o acidente, o trânsito não precisou ser totalmente interditado e segue fluindo pelas duas faixas no sentido Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF