UniFOA apresenta projeto “História ao Vivo” à Secretaria de Educação de Volta Redonda com intuito de valorizar história local

Na última quarta-feira (dia 29), o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), mantido pela Fundação Oswaldo Aranha (FOA), recebeu pesquisadores e representantes da Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda para uma visita ao campus Três Poços, com destaque para o Complexo Histórico da instituição. A iniciativa teve como objetivo apresentar o projeto “História ao Vivo: Casarão da Fazenda Três Poços – FOA ‘Aqui Tem História’”, que propõe transformar o espaço em um ambiente ativo de aprendizagem.

A visita institucional buscou fortalecer uma possível parceria entre a universidade e a rede municipal de ensino, ampliando o acesso de estudantes da educação básica a experiências pedagógicas fora da sala de aula tradicional.

De acordo com a subsecretária de Educação, Mônica Regina Paiva Martins Serafim, a proposta dialoga diretamente com os objetivos formativos da rede. “Para nós da educação básica, é essencial que o aluno conheça, de forma concreta, a história do lugar onde vive. Esse contato direto com o patrimônio contribui para a formação cidadã e fortalece o sentimento de pertencimento”, destacou.

O projeto apresentado pelo UniFOA parte da premissa de que o aprendizado se torna mais significativo quando o estudante vivencia o conteúdo. O Casarão Histórico, tombado pelo município, integra um complexo que inclui também o Centro Histórico e Cultural e o Moinho de Mamona, formando um espaço rico em memória e identidade regional.

A diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, Patrícia Rodrigues Vidal, ressaltou o potencial pedagógico da iniciativa. “A proposta nos permite pensar em um currículo mais vivo, no qual o aluno não apenas aprende, mas experimenta a história. Além disso, a possibilidade de realizar aulas nesse espaço amplia horizontes, inclusive ao aproximar esses jovens do ambiente universitário”, afirmou.

De acordo com o projeto, a utilização do Complexo Histórico como ferramenta educacional favorece metodologias ativas, estimula o pensamento crítico e contribui para a compreensão das transformações sociais da região. A iniciativa também reforça o compromisso institucional do UniFOA com a educação de qualidade e com a preservação da memória local.

Mais do que uma visita técnica, o encontro sinaliza um movimento estratégico: resgatar o passado para qualificar o presente e projetar o futuro.