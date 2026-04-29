Barra Mansa é destaque na 6ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde

A Prefeitura de Barra Mansa conquistou o 4º lugar na 6ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde com o projeto “Integração Territorial dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) às Unidades Básicas de Saúde (UBS)”. O evento, realizado nesta terça-feira (28), é promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, por meio da IdeiaSUS Fiocruz. Foram reunidas 24 experiências entre 178 iniciativas inscritas por 48 municípios do estado, destacando práticas inovadoras no Sistema Único de Saúde.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, o reconhecimento está diretamente ligado a uma mudança estrutural no modelo de atuação das equipes.

– O projeto consolida a integração definitiva dos agentes de combate a endemias às Unidades Básicas de Saúde, inserindo esses profissionais de forma permanente na Atenção Primária. Com isso, o agente deixa de atuar de forma isolada e passa a trabalhar de forma articulada com a unidade, participando do planejamento e da execução das ações no território, o que aumenta a capacidade de resposta e reduz pendências operacionais – explicou o secretário.

Na prática, a integração melhora a comunicação entre vigilância e assistência, garante maior continuidade no acompanhamento dos imóveis e áreas prioritárias e amplia a resolutividade das ações. Além disso, fortalece o vínculo com a população, já que o agente passa a ser uma referência direta dentro da unidade de saúde, facilitando o acesso do morador aos serviços e à resolução de demandas relacionadas a vetores e situações de risco.

A Mostra Estadual selecionou oito experiências para a etapa nacional “Brasil, aqui tem SUS”, que integra o congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A iniciativa de Barra Mansa está entre os municípios classificados para o evento, que acontecerá em julho, em Porto Alegre, durante o congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, reforçando o reconhecimento da iniciativa como uma prática inovadora e replicável em todo o país.

– Esse reconhecimento mostra que Barra Mansa está no caminho certo ao investir em uma saúde mais próxima das pessoas, mais integrada e resolutiva. Nosso compromisso é seguir inovando e fortalecendo o atendimento na ponta, garantindo mais qualidade de vida para a nossa população – ressaltou o prefeito Luiz Furlani.

FOTOS: Arquivo PMBM