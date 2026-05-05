Barra Mansa lidera geração de empregos no Sul Fluminense

Barra Mansa alcançou a primeira colocação entre todos os municípios do Sul Fluminense quando o assunto é geração de novos postos de trabalho. De acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho, o município registrou, entre janeiro e março de 2026, um saldo positivo de 186 novos empregos com carteira assinada.

O prefeito Luiz Furlani destaca que o desempenho é reflexo de um trabalho contínuo de planejamento e incentivo ao desenvolvimento. Para ele, o resultado consolida o bom momento econômico da cidade e demonstra que Barra Mansa está no caminho certo do crescimento sustentável e da ampliação das oportunidades para a população.

– Esse resultado mostra que estamos avançando com responsabilidade e visão de futuro, criando um ambiente favorável para novos investimentos, fortalecendo a economia local e, principalmente, gerando oportunidades reais para a nossa população – afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho, ressaltou as ações voltadas à empregabilidade. “Estamos continuamente fomentando iniciativas que aproximam os moradores das oportunidades profissionais, como a realização de Feirões de Emprego, capacitações e parcerias com o setor produtivo. Esse trabalho integrado foi fundamental para alcançarmos esse resultado expressivo no Caged e continuará sendo prioridade da nossa gestão”, disse.

Entre as iniciativas de destaque está a plataforma Balcão de Empregos, lançada em junho de 2025 dentro do site da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa. A ferramenta tem facilitado a conexão entre empresas e trabalhadores, contribuindo diretamente para o aumento das contratações no município.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, Bruno Paciello, enfatizou o impacto da tecnologia, do planejamento estratégico e das perspectivas futuras.

– O Balcão de Empregos é um exemplo de como a inovação pode transformar a realidade do mercado de trabalho local. Além disso, o Parque Industrial, que está em fase de conclusão das obras, traz um enorme potencial de geração de empregos e atração de empresas, consolidando Barra Mansa como um hub de soluções empresariais para o desenvolvimento econômico da região – destacou.

Com perspectivas ainda mais positivas, o município projeta um futuro de crescimento impulsionado pelo potencial do novo Parque Industrial, que está em fase de conclusão das obras. O espaço deverá atrair empresas de diversos segmentos, fortalecendo a economia e ampliando significativamente a oferta de empregos.

O secretário Cesar de Carvalho destacou ainda, que Barra Mansa é reconhecida como uma cidade aberta para atrair novos negócios, contando com excelentes atrativos logísticos e localização estratégica. “O município é cortado pela Rodovia Presidente Dutra e possui malha ferroviária, o que facilita a entrada e saída de mercadorias, tornando-se um ponto importante para empresas que buscam eficiência e competitividade”, concluiu.

Confira o saldo de empregos do Novo Caged, relacionados ao desempenho das cidades do Sul Fluminense no primeiro trimestre de 2026:

1- Barra Mansa: 186

2- Piraí: 154

3- Vassouras: 148

4- Resende: 119

5- Valença: 116

6- Barra do Piraí: 112

7- Três Rios: 84

8- Areal: 77

9- Comendador Levy Gasparian: 67

10- Pinheiral: 66

11- Volta Redonda: 56

12- Miguel Pereira: 53

13- Paraíba do Sul: 48

14- Paracambi: 27

15- Paty do Alferes: 22

16- Rio Claro: 0

17- Paraty: -3

18- Engenheiro Paulo de Frontin: -4

19- Quatis: -7

20- Sapucaia: -8

21- Mendes: -17

22- Porto Real: -22

23- Rio das Flores: -30

24- Itatiaia: -48

25- Angra dos Reis: -73

Fotos Aéreas: Leandro Araújo