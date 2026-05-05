Governador em exercício nomeia servidores de carreira para assumir pastas estratégicas da administração estadual

Com foco na neutralidade política e na valorização do serviço público, o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, nomeou servidores de carreira para o comando de áreas estratégicas do Estado. Com décadas de experiência, os novos secretários e dirigentes foram escolhidos com base na gestão técnica e trajetória profissional. As mudanças aconteceram em pastas como Casa Civil, Governo, Planejamento e Gestão, Obras, Saúde e Ambiente, além de órgãos como a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ), a Controladoria-Geral do Estado (CGE-RJ), o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a Cedae e o Rioprevidência.

Secretário da Casa Civil, o procurador Flávio de Araújo Willeman integra a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ) desde 2000 e exerceu, entre 2020 e 2023, o cargo de subprocurador-geral da instituição. Também foi desembargador eleitoral do TRE-RJ e é membro fundador do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro (IDAERJ), além de presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB-RJ.

A Secretaria de Governo está sob o comando do delegado Roberto Lisandro Leão. Com 18 anos de carreira no Estado, desde 2008, Leão possui trajetória profissional consolidada nas áreas de inteligência institucional, segurança pública e combate ao crime organizado. Ele também é o atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro (GSI).

Na Secretaria de Saúde, o médico Ronaldo Damião foi nomeado para o cargo. Pró-reitor de Saúde e professor titular da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), teve atuação de destaque à frente do Hospital Universitário Pedro Ernesto durante a pandemia. Docente da universidade desde 1983, dr. Damião reúne ampla experiência acadêmica e de gestão na área da saúde.

Para a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, foi designado o procurador do Estado Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas, quadro efetivo na PGE-RJ desde 2000. O novo secretário tem experiência na área de Direito Público. Atua principalmente nos temas: direito constitucional, administrativo, ambiental, saúde suplementar e direito sancionador.

O novo secretário de Obras, Raul Fanzeres, é funcionário público do Estado desde 1981. Possui vasta experiência em gestão de projetos, além de acompanhamento de obras de urbanização. Foi diretor de Recuperação Ambiental do Inea, e vice-presidente da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ).

PGE, CGE, Cedae e Rioprevidência

Na Procuradoria Geral do Estado, desde 2004, Bruno Teixeira Dubeux retorna ao comando após chefiar a PGE-RJ entre 2020 e 2023. O novo procurador também foi responsável pela modelagem jurídica da concessão do saneamento e pela manutenção do Estado no Regime de Recuperação Fiscal.

Para a Controladoria Geral do Estado, foi nomeado o auditor Bruno Campos Pereira, que, desde 2013, é servidor efetivo da carreira da instituição, com trajetória consolidada no fortalecimento da gestão pública, do controle interno e da transparência institucional.

Servidor de carreira desde 2004, o procurador do Estado Rafael Rolim assume a diretoria-presidência da Cedae e passa a presidir o Conselho de Administração da companhia. Ele já atuou como diretor jurídico da empresa e foi responsável pela modelagem jurídica do projeto de governança corporativa.

Nomeado presidente do Rioprevidência, Felipe Derbli de Carvalho Baptista é procurador do Estado desde 2000 e assumiu a função tendo ampla experiência em Direito Público. Baptista também foi diretor jurídico do Rioprevidência entre 2007 e 2010 e, entre 2003 e 2004, ocupou o cargo de subsecretário estadual de Administração e Reestruturação.

Fortalecimento da gestão pública com quadros da casa

As nomeações também trazem, em alguns casos, um marco inédito: servidores que alcançam o cargo mais alto das próprias instituições onde construíram suas trajetórias.

É o caso do secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), Rafael Abreu. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, com atuação consolidada nas áreas de planejamento e orçamento, ele se torna o primeiro servidor de carreira da própria secretaria a assumir o comando da pasta. Abreu é servidor desde 2012.

Outro exemplo é o da engenheira florestal Denise Marçal Rambaldi, nomeada para a presidência do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Servidora de carreira do órgão desde 2014, ela também faz história ao se tornar a primeira funcionária do próprio instituto a ocupar a presidência.