Palácio Tiradentes celebra seus 100 anos com lançamento do selo comemorativo e medalha do centenário

O Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), celebra seu Centenário nesta quarta-feira (dia 6). A comemoração conta com uma semana inteira de atividades gratuitas abertas ao público. Dentre as novidades, a entrega da Medalha do Centenário, o lançamento de um selo comemorativo em parceria com os Correios, visitas teatralizadas de hora em hora e novos roteiros na visita guiada diária.

“É uma honra para mim poder ser o presidente da Alerj no centenário do Palácio Tiradentes, um prédio que foi palco de grande parte da história política do nosso Estado e do país. Trata-se de um dos mais importantes equipamentos culturais e que tem recebido da Assembleia especial atenção na sua manutenção, conservação e preservação de seu vasto e importante acervo. O palácio é um bem da população fluminense”, comentou o deputado Douglas Ruas, que preside a Alerj.

Já a diretora de Cultura da Casa, Fernanda Figueiredo, destacou que celebrar os 100 anos do Palácio Tiradentes é reafirmar o compromisso de um Parlamento de portas abertas, que pertence ao povo e se constrói diariamente a partir da escuta, da participação e do diálogo: “Ao promover uma programação cultural diversa e acessível, a Alerj valoriza a pluralidade de vozes que formam a nossa sociedade e fortalece a democracia por meio da cultura, que é, acima de tudo, um instrumento de cidadania e pertencimento”.

Confira a programação

A programação tem início na terça-feira, 5 de maio, com um novo roteiro na visita guiada diária, focado em arquitetura e artes. O percurso convida o visitante a explorar o Palácio Tiradentes a partir de seu simbolismo e elementos como esculturas, pinturas, alegorias e materiais que revelam narrativas históricas e referências artísticas que compõem a identidade republicana.

Na quarta-feira, 6 de maio, data em que o edifício completa 100 anos, será lançado um selo comemorativo em parceria com os Correios, além de um carimbo especial alusivo à ocasião. Haverá ainda sessão legislativa e entrega da Medalha do Centenário, uma honraria para aqueles que fazem parte desta história e contribuem para o fortalecimento do Parlamento.

A programação também apresenta visitas guiadas teatralizadas para o público durante todo o 6 de maio, com sessões de hora em hora a partir das 10h. Será possível conhecer mais sobre os fatos que marcaram estes 100 anos e interagir com atores que dão vida a personagens históricos.

No dia 07 de maio, quinta-feira, será a vez da exibição do episódio inédito do documentário “Memórias do Parlamento – especial 100 anos”, realizado pela TV ALERJ. E, no dia 08, sexta-feira, os funcionários que trabalham na casa receberão uma homenagem especial, junto a uma visita guiada comemorativa, que apresenta um pouco das funções de quem faz o Palácio Tiradentes estar em pleno funcionamento todos os dias.

Durante toda a semana cultural os visitantes ainda poderão visitar a exposição “Baixada Fluminense: A Arte no Palácio”, que reúne obras visuais de representantes de diversos municípios, com o objetivo de dar visibilidade à diversidade da região. Em cartaz até o dia 27 de maio.

Palácio Tiradentes: 100 anos de História

Inaugurado em 06 de maio de 1926, o Palácio Tiradentes, sede histórica da ALERJ, celebra seu Centenário em 2026. O edifício destaca-se por sua relevância histórico-cultural e está de portas abertas, recebendo eventos do Legislativo, sessões solenes e ordinárias, além de posse dos governadores. Diariamente, registra um público de centenas de pessoas em sua visita guiada gratuita, que se tornou um instrumento educativo para cidadãos do Estado e turistas. É também um polo cultural no Corredor Histórico do Centro do Rio, apresentando eventos culturais gratuitos, como exposições e concertos. Em 2026, apresenta uma programação especial com o objetivo de celebrar o aniversário de 100 anos e aproximar a população do Legislativo.