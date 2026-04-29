“Espanta Neném”: Ex-atacante do Volta Redonda, Paulo César morre aos 74 anos

Morreu na terça-feira (dia 28), aos 74 anos, o ex-atacante Paulo César Honório, conhecido como “Espanta Neném”, que integrou o primeiro elenco do Volta Redonda Futebol Clube. Natural do Rio de Janeiro, onde também faleceu, as causas da morte não foram divulgadas.

Paulo César teve passagem marcante pelo Voltaço, onde atuou por quatro anos. Ele disputou 97 partidas e marcou 13 gols com a camisa tricolor. Embora fosse atacante de origem, no clube acabou sendo utilizado como ponta esquerda.

Antes de chegar ao Volta Redonda, o jogador passou por equipes como Madureira, América e Ferroviário. Após deixar o clube da Cidade do Aço, seguiu carreira em times como Taubaté, Novo Horizonte e Nova Cidade, entre outros.

O velório está sendo realizado nesta quarta-feira (dia 29), na Capela 6 do Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio de Janeiro. O sepultamento está previsto para as 13h, no mesmo local.

NOTA DE PESAR

Em nota, o Volta Redonda Futebol Clube lamentou o falecimento de Paulo César Honório, o eterno “Espanta Neném”, um dos nomes históricos do clube. “Mais do que os números, deixa um legado de dedicação e contribuição para a construção da história do clube. Neste momento de dor, o Volta Redonda FC se solidariza com familiares, amigos e admiradores, desejando força a todos. Descanse em paz, Espanta Neném. Sua história jamais será esquecida”, diz o comunicado divulgado pelo Voltaço.

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