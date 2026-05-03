Voltaço empata com o Brusque no Raulino pela Série C

O Volta Redonda FC empatou em 1 a 1 com o Brusque, neste domingo (dia 3), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

A equipe visitante abriu o placar logo no início da partida, com Adrianinho. Ainda no primeiro tempo, as duas equipes criaram oportunidades, mas com pouca efetividade no ataque.

Na segunda etapa, o Voltaço voltou melhor e passou a controlar as ações. A equipe conseguiu o empate com Pedro Costa, que balançou as redes. Até o apito final, o Esquadrão de Aço seguiu pressionando em busca da virada, mas o placar permaneceu igual.

Com o resultado, o Volta Redonda soma mais um ponto na competição e segue em busca de evolução no campeonato.

Próximo jogo

O Volta Redonda FC volta a campo na quarta-feira (06), quando enfrenta o Novorizontino, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela última rodada da Copa Sul-Sudeste.

Foto: João Braz/COMKT-VRFC