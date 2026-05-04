CRAS de Monte Castelo e Retiro recebem Mutirão de Empregos em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda vai promover mais duas edições do Mutirão de Empregos, com o objetivo de ampliar as oportunidades de inserção profissional para moradores da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Volta Redonda (Smas), por meio do Departamento de Proteção Básica (DPB).

As atividades serão realizadas em duas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). No dia 6, o atendimento acontece no Cras do bairro Monte Castelo, localizado na Rua São Sebastião, nº 112. Já no dia 8, a ação será realizada no Cras do Retiro, na Rua Grandes Lojas, nº 115. Em ambos os locais, o atendimento será das 9h às 16h.

O mutirão vai ofertar vagas para diferentes funções, como ajudante de cozinha, ajudante de padeiro, operador de caixa, vendedor e manicure, contemplando perfis variados de candidatos em busca de recolocação no mercado de trabalho.

A subsecretária de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das políticas públicas de emprego e renda no município.

“Nosso objetivo é aproximar as oportunidades de quem mais precisa, levando o acesso ao emprego para dentro dos territórios e fortalecendo a autonomia das famílias”, afirmou.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar currículo atualizado, além de documentos pessoais. A iniciativa reforça o compromisso da assistência social com a geração de renda e a ampliação das oportunidades de trabalho no município.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.