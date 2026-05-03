Queda de carga de granito provoca danos a veículos, interdição e série de acidentes na Dutra, em Barra Mansa

Uma queda de carga de placas de granito na Rodovia Presidente Dutra provocou transtornos, danos materiais e uma sequência de acidentes na manhã deste domingo (dia 3), na altura do km 279 da pista sentido São Paulo, em Barra Mansa. Apesar da gravidade das ocorrências, não houve registro de vítimas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente inicial foi registrado às 4h22, quando parte da carga transportada por uma carreta se desprendeu da amarração e caiu sobre a pista. As placas de granito se fragmentaram em diversos pedaços, alguns de grandes proporções, espalhando detritos pela via.

Motoristas que trafegavam pelo trecho não conseguiram desviar a tempo e acabaram passando sobre os fragmentos, resultando em danos a pneus, rodas e à parte inferior dos veículos. Durante a situação, um dos carros atingidos perdeu o controle após passar sobre os detritos e colidiu contra um veículo da concessionária CCR, que estava parado no acostamento realizando a sinalização da ocorrência.

Para garantir a segurança, a pista precisou ser totalmente interditada até a limpeza de ao menos uma faixa, o que gerou congestionamento. A situação foi agravada pela chuva, que deixou a pista molhada.

Por volta das 6h, já no fim da fila formada pelo congestionamento, foi registrado um engavetamento envolvendo duas carretas, um caminhão e um ônibus. Pouco depois, ainda na mesma região, ocorreu uma colisão traseira entre um Fiat Doblò, que rebocava uma carretinha com três motocicletas, e um ônibus. Nenhum dos acidentes deixou feridos.

Em todos os casos, os envolvidos foram orientados a realizar o registro por meio da Comunicação de Sinistro de Trânsito (CST) pela internet.

Ainda segundo a PRF, o condutor da carreta responsável pela queda da carga foi localizado e identificado. Ele estava devidamente habilitado e possuía curso específico para o transporte do material, mas foi autuado por infrações de trânsito, incluindo irregularidade no para-choque traseiro, com faixa refletiva fora do padrão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e por derramar carga sobre a via. As multas aplicadas somam R$ 488,70.

O motorista também deverá responder pelos danos causados aos veículos atingidos pelos fragmentos de granito.

Foto: Divulgação/PRF