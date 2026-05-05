Sindicato dos Metalúrgicos discute com prefeito de Piraí impactos da duplicação da Dutra nas montadoras

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Odair Mariano, e o diretor financeiro da entidade, Alex Clemente, estiveram, nesta terça-feira (dia 5), em Piraí para uma reunião com o prefeito Luiz Fernando Pezão. O encontro contou também com a participação do vereador Roberto Betão, que acompanhou as discussões sobre a duplicação da Rodovia Presidente Dutra.

O sindicato manifestou preocupação com os impactos que o aumento do tráfego pode trazer para a região, especialmente em relação ao congestionamento e às possíveis consequências na produção das montadoras instaladas no Sul Fluminense.

Durante a reunião, o presidente Odair Mariano destacou: “Nosso papel é garantir que os trabalhadores não sejam prejudicados. A duplicação da Dutra precisa ser acompanhada de medidas que assegurem a fluidez do trânsito, porque qualquer gargalo pode comprometer a produção das fábricas e, consequentemente, os empregos da categoria”.

A visita reforça a posição do sindicato em acompanhar de perto obras e projetos de infraestrutura que possam afetar diretamente a indústria automotiva e os trabalhadores da região.

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