Falcões de Aço reúne mais de mil pessoas em celebração de 35 anos em Volta Redonda

A comemoração pelos 35 anos do motoclube Falcões de Aço, realizada na sexta-feira (dia 1º), reuniu mais de mil pessoas com uma programação que contou com a presença de motociclistas de diversas regiões, além de representantes do poder público municipal.

Segundo a organização, a comemoração mostrou a capacidade de mobilização construída ao longo das décadas, consolidando o nome do motoclube entre os mais atuantes da região.

De acordo com o presidente do motoclube, Lourival de Souza Guerra Junior, o Guerra, o evento atingiu seu principal objetivo de integração e fortalecimento institucional. Ele destacou que, apesar dos desafios comuns a grandes eventos, o saldo foi amplamente positivo.

“Seguimos avançando, consolidando o nome do nosso motoclube cada vez mais forte e respeitado.

Minha gratidão a todos os diretores, assessores e associados. Cada um de vocês foi essencial para esse resultado. Não cito nomes para não correr o risco de ser injusto, mas saibam: esse sucesso é coletivo, é fruto da dedicação e do comprometimento de todos.”, afirmou.

Fotos: Wesley Scaramelo Foli