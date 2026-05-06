Motociclista fica ferido após acidente na Beira-Rio; motorista deixa local sem prestar socorro

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na noite dessa terça-feira (dia 5), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. O caso foi registrado como acidente com vítima e encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada, mas ao chegar ao local encontrou a área já desfeita, sem a presença da vítima ou dos veículos envolvidos. Em seguida, os agentes foram até o Hospital São João Batista, onde confirmaram a entrada do motociclista.

A vítima relatou que havia parado a moto para realizar uma conversão quando foi atingida na traseira por um carro, sendo arremessada ao solo. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para atendimento médico.

Ainda segundo o relato, o próprio motociclista registrou uma imagem do veículo que teria causado o acidente, um carro modelo Celta. No entanto, o automóvel não foi localizado no local da colisão.

A motocicleta da vítima, recém-adquirida, ainda estava sem placa, conforme informado aos policiais. O caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil, que deve investigar as circunstâncias do acidente e tentar identificar o condutor do outro veículo.