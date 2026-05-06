Operação policial na madrugada termina com quatro presos e apreensão de fuzis em Paraty

Uma operação realizada na madrugada desta quarta-feira (dia 6) resultou na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de armamento pesado e drogas na região costeira de Paraty. A ação foi conduzida por equipes da Polícia Militar após trabalho de inteligência.

De acordo com informações do 5º Comando de Policiamento de Área, por meio da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, a operação ocorreu na Praia de Itaoca, onde os agentes localizaram os suspeitos.

Durante a ação, foram apreendidos três fuzis calibre 5.56, oito carregadores de munição do mesmo calibre, além de uma quantidade significativa de material entorpecente, que ainda está sendo contabilizada. Também foi encontrada uma capa de colete balístico.

Os quatro detidos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. Até a última atualização, por volta das 6h, a polícia ainda não havia divulgado a identidade dos presos nem detalhes sobre a origem do material apreendido.

A operação faz parte de ações estratégicas de combate ao tráfico de drogas e à circulação de armas de alto poder ofensivo na região.

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