Suspeito é detido com arma e drogas durante patrulhamento em Barra Mansa

Um homem de 24 anos foi detido na manhã desta quarta-feira (dia 6) durante uma ação da Polícia Militar na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa. A ocorrência, ainda em andamento, teve início durante patrulhamento de rotina, quando os agentes suspeitaram da atitude de um indivíduo que tentou fugir ao perceber a presença da equipe.

De acordo com a PM, o suspeito entrou em uma residência e, ao ser abordado, confessou que atuava no tráfico de drogas no local. Ele indicou aos policiais onde estavam os entorpecentes. Durante a ação, outro homem, de 33 anos, também foi identificado, mas conseguiu fugir.

Na residência, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40 com carregador alongado e munições, além de uma grande quantidade de drogas, entre elas cocaína, crack, maconha e skank. Também foram encontrados uma balança de precisão e aparelhos celulares.

O caso foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência segue em andamento.

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