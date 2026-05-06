Paulinho do Raio-X participa de articulação histórica em Brasília pela aprovação do novo marco da Radiologia no Brasil

O vereador Paulo César Lima da Silva esteve em Brasília participando das articulações nacionais em defesa da aprovação do Projeto de Lei 3661/2012, que atualiza e moderniza a regulamentação das profissões ligadas à Radiologia no Brasil.

A proposta é considerada histórica para a categoria por substituir a legislação de 1985, adequando a profissão aos avanços tecnológicos da área da saúde e garantindo mais segurança jurídica, reconhecimento profissional e definição clara das atribuições dos Técnicos, Tecnólogos e Bacharéis em Ciências Radiológicas.

Com forte atuação na área da Radiologia antes da vida pública, Paulinho participou das mobilizações ao lado de representantes do CONTER, CRTRs e profissionais de várias regiões do país, reforçando a importância da aprovação do projeto para os trabalhadores da área.

A participação do vereador nas discussões em Brasília reforça seu compromisso histórico com a Radiologia, com os profissionais da saúde e com a valorização técnica de uma categoria essencial para o funcionamento da medicina moderna.

“O profissional da Radiologia evoluiu junto com a medicina. Hoje trabalhamos com ressonância, tomografia, ultrassom, medicina nuclear e diversas tecnologias modernas. Essa atualização é necessária para garantir valorização e respeito à categoria”, destacou o vereador.

O PL 3661/2012 já foi aprovado na Comissão de Trabalho da Câmara Federal em abril de 2025 e segue em tramitação em Brasília, sendo acompanhado de perto por entidades representativas da Radiologia em todo o país.

Paulinho do Raio-X possui uma trajetória de mais de três décadas na área da saúde, com atuação no Hospital São João Batista, além de ter contribuído para a implantação do atendimento 24 horas de Raio-X em unidades importantes de Volta Redonda.

Segundo o vereador, a luta pela aprovação do projeto representa também um avanço direto para a qualidade da saúde pública e para os profissionais que atuam diariamente no diagnóstico e tratamento dos pacientes.

“A Radiologia salva vidas todos os dias. Defender essa categoria é defender uma saúde mais moderna, eficiente e humana para toda a população”, concluiu.