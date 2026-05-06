Resende é selecionada pela segunda vez para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa

Resende foi selecionada como uma das mais de 140 cidades-sede da 7ª edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa. O município figura na lista de selecionados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) pela segunda vez consecutiva. Realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com patrocínio do CPB, o evento tem data marcada para o dia 19 de setembro, às vésperas do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (dia 21) e o Dia do Atleta Paralímpico (dia 22), na arena poliesportiva da Associação Educacional Dom Bosco.

Idealizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o festival busca difundir a modalidade paralímpica para crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos. A iniciativa promove gratuitamente um dia de atividades lúdicas e adaptadas para pessoas com e sem deficiência, em todos os estados do país. Em 2025, Resende reuniu mais de 200 participantes na edição de estreia na cidade. Neste ano, a expectativa é de que o evento repita o sucesso da primeira realização.

— A seleção de Resende para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa mais uma vez é motivo de muito orgulho, porque significa um reconhecimento importante das ações de inclusão promovidas pela Prefeitura em todo o município. Esse é um evento que ganhou o coração de crianças e adolescentes no ano passado e deixou uma grande expectativa para a edição de 2026. Estamos muito felizes e vamos trabalhar para garantir que o festival seja um sucesso novamente. — comentou Emerson Cunha, coordenador municipal de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência.

O Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026 acontecerá no dia 19 de setembro, na AEDB, localizada na Avenida Coronel Professor Antonio Esteves, nº 1, Campo de Aviação. Informações sobre horário e inscrições serão atualizadas em breve.