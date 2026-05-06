Câmara de Piraí adere a sistema eletrônico para ampliar transparência e modernizar processos

A Câmara Municipal de Piraí deu mais um passo rumo à digitalização dos serviços públicos ao firmar, nessa terça-feira (dia 5), um convênio com a Prefeitura para a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A ferramenta, já utilizada no Executivo municipal, promete agilizar processos administrativos, reduzir custos e ampliar a transparência institucional.

O sistema foi apresentado aos servidores do Legislativo durante encontro que marcou o início da implantação, prevista para ser concluída até o dia 1º de junho. Com a adesão ao SEI, os trâmites internos da Câmara passarão a ser realizados de forma totalmente digital, eliminando o uso de papel e contribuindo para práticas mais sustentáveis.

Criado inicialmente no Governo do Estado do Rio de Janeiro, ainda na gestão do então governador e atual prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão (MDB), o sistema já demonstrou resultados positivos no Executivo municipal. A experiência bem-sucedida motivou o interesse da Câmara em aderir à plataforma, formalizado agora por meio do convênio.

O presidente da Câmara, vereador Junior Rocha (PRD), destacou o avanço institucional proporcionado pela medida. Segundo ele, a Casa já se destaca em avaliações de transparência e a expectativa é de que o novo sistema fortaleça ainda mais esse cenário. “Hoje somos referência não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil quando o assunto é transparência. Alcançamos 100% nos índices avaliados e conquistamos o Selo Diamante”, afirmou.

O prefeito Luiz Fernando Pezão ressaltou que, apesar da resistência inicial enfrentada durante a implantação no Executivo, os benefícios da ferramenta se consolidaram ao longo do tempo. “Toda mudança exige adaptação, mas hoje já vemos a agilidade que o sistema proporciona e o ganho em transparência. A Câmara certamente terá agora mais um importante aliado nesse processo”, disse.

Para o vereador Roberto Pezão (PDT), a iniciativa reforça um princípio fundamental da gestão pública. “A transparência precisa ser um compromisso permanente do poder público. Ferramentas como o SEI permitem que os processos sejam mais claros, acessíveis e eficientes, o que fortalece a confiança da população nas instituições”, destacou.

Na prática, a implantação do sistema representa menos burocracia, mais rapidez na tramitação de documentos e um serviço público mais moderno para a população de Piraí.

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