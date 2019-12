A Guarda Municipal vai ganhar, em breve, o reforço de 50 novos agentes. Com a homologação do concurso referente ao edital 003/2018-SMA, a próxima etapa será a convocação que, segundo a Prefeitura da cidade, deverá ocorrer em breve, conforme já anunciado pelo prefeito Samuca Silva.

“Com a publicação da homologação, já iniciaremos o processo de convocação e também vamos abrir outra seleção para cadastro de reserva. Era algo muito esperado pela Guarda Municipal e por quem realizou o concurso, e estamos conseguindo mais essa conquista para Volta Redonda”, ressaltou o prefeito.



Além dos novos guardas municipais, a corporação vem recebendo investimentos, como o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), já encaminhado à Câmara Municipal, onde será votado.

“A Guarda Municipal terá pela primeira vez na história um piso salarial e um plano de cargos, carreiras e salários. Estamos transformando a gestão pública e valorizando os profissionais que atuam no serviço público”, frisou Samuca Silva.



Outros investimentos durante a atual gestão, a Guarda Municipal de Volta Redonda conquistou outros benefícios e investimentos, como a aquisição de 10 viaturas Renault Oroch; a criação da Secretaria da Guarda Municipal, que deixou ser um Departamento subordinado à secretaria municipal de Administração (SMA); a nomeação de um guarda municipal para comandar a corporação; além de diversos

cursos de capacitação.

O Governo Municipal ainda adquiriu novos uniformes para os guardas e os dos vigias patrimoniais estão em processo de compra. Também foi realizado o pagamento de 50% de gratificação de verba de gabinete sobre a gratificação de função de confiança somada ao salário do servidor, o que triplicou o valor desta verba, conforme previsto na Lei.

Foram criados o RAS (Regime Adicional de Serviço) e o piso salarial de R$ 1.150 para guardas (o piso para vigias está em andamento); gratificação de periculosidade de 30% para GMs que conduzem motocicletas operacionais, o que representa um adicional de R$ 345 (ainda será implantada); auxílio-alimentação no valor de R$ 250 em substituição à cesta básica no valor de R$ 115. Os guardas municipais contam ainda com refeições na sede da GMVR, através do sistema self-service.