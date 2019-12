Com a intenção de fortalecer o esporte do município de Miguel Pereira,

que vem passando por mudanças nos últimos três anos, a secretaria de Esporte desenvolveu, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), o Projeto Esporte e Cidadania.

Com foco na inclusão social por meio da prática esportiva, o prefeito André Português inaugurou, na quinta-feira (dia 12), o primeiro núcleo do VivaVôlei na região centro-sul fluminense. O evento contou com a presença da campeã mundial Rebeca Cavalcanti.

O projeto foi criado em 1999 e, desde então, vem ensinando a prática esportiva a crianças que são credenciadas no VivaVôlei. A parceria aconteceu entre a Prefeitura de Miguel Pereira e a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), com patrocínio oficial da Universidade de Vassouras.

A expectativa é que, em média, 200 crianças sejam atendidas em dois turno pelo programa. Algumas crianças, inscritas no núcleo já puderam praticar voleibol na aula inaugural. “O VivaVôlei é um projeto que trabalha a iniciação esportiva. O foco é incentivar as crianças à prática do vôlei, mas sobretudo ajudá-los a socializar, interagir e integrar a sociedade”, disse o prefeito.

Quem explica um pouco melhor o funcionamento do projeto é o subsecretário de Esportes, Eduardo Fernandes, ex-atleta de voleibol. “O projeto tem como meta o princípio básico na aprendizagem do voleibol, com formação de turmas mistas de crianças de 7 a 14 anos. A quadra é adequada para as crianças, assim como o peso da bola, altura

da rede e regras do jogo a esta faixa etária. Esperamos, assim, aumentar o número de jovens praticantes da modalidade, contribuindo para o desenvolvimento físico e social destes”, comentou o subsecretário.

As inscrições são feitas na sede da Secretaria Municipal de Esportes. Para maiores informações, o telefone de contato

é (24) 2484-2765.