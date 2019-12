Foi na tarde dessa quinta-feira (dia 19), com equipes do Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar atuando na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Quando os agentes chegaram ao endereço passado como sendo de lugar onde homens armados estariam traficando drogas, um homem saiu rapidamente e foi abordado.

Com ele nada foi encontrado, mas, próximo do local da abordagem, os policiais encontraram uma mochila contendo uma réplica de pistola, quatro rádios de comunicação, base para carregar os aparelhos, touca ninja, e várias cartelas de etiquetas com a inscrição “Água Limpa, Porradão de 50 TCP”. O suspeito foi conduzido à delegacia juntamente com o material.