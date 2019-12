Policiais militares prenderam nessa quinta-feira (dia 19) no bairro Roma, em Volta Redonda, Emerson Charles Nunes Honório, de 22 anos. Ele é suspeito de ter esfaqueado a ex-namorada, uma adolescente de 15 anos, no início deste mês, em Dorândia, distrito de Barra do Piraí.

A adolescente estava grávida e perdeu o bebê. Contra o rapaz havia mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele foi encontrado após uma denúncia dando conta de que estaria em um sítio.

Emerson foi conduzido para a delegacia de polícia de Volta Redonda, para cumprimento do mandado de prisão. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado pela insatisfação do rapaz com o fim do relacionamento, decidido pela ex-namorada.