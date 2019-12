Considerado durante mais de uma década como o principal centro comercial do Sul do Estado, o Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, com o passar do tempo perdeu fôlego provocado pelo surgimento de novos empreendimentos no setor. O mais recente é Park Sul, inaugurado em outubro do ano passado na Rodovia dos Metalúrgicos.

Para reconquistar o status de referência, a direção da CBS Previdência, proprietária do Sider, está debruçada sobre um estudo de viabilidade de expansão. Fontes consultadas pela Folha do Aço revelaram que o projeto prevê a construção de um prédio no padrão do atual, porém, no terreno que hoje abriga o Hortifruti. “A diferença é que teria mais um andar e dois pisos de estacionamento ficariam no subsolo”, revelou uma das pessoas ouvidas pela reportagem.

A proposta é construir uma passarela interligando o atual shopping com o prédio que será construído. Existe também a possibilidade das lojas do térreo serem acessadas pelas Ruas 14 e 23-B, possibilitando com isso a instalação de grandes restaurantes. “A ideia é que o espaço atraia rede de franquias como a Madero e Outback”, exemplificou uma fonte. O prédio anexo ao Sider Shopping receberia churrascaria, cinema e hortifrúti.

A parte ambiental também não é deixada de lado na expansão. O projeto arquitetônico contempla uma área verde. A estimativa é que a obra comece no primeiro semestre de 2020, com previsão de conclusão em 18 meses.

Descartado

Originalmente, chegou a ser cogitada a adaptação do imóvel do Extra Supermercados com parte da expansão do Sider Shopping. Depois de muitas negociações, que incluiam até mesmo a desapropriação da Rua 23-B, esta possibilidade acabou descartada.

Foto: Reprodução da internet