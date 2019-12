Samuca determina que Sindpass assuma 9 linhas operadas pela Sul Fluminense

O prefeito Samuca Silva (PSDB) determinou, nesta segunda-feira (dia 23), que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindpass) assuma nove linhas atualmente operadas pela Viação Sul Fluminense. O motivo é o grande número de reclamações por parte dos passageiros.

Pela determinação do prefeito, as empresas que compõe o Sindpass devem operar, em conjunto com a atual viação, a partir de janeiro de 2020. A medida, segundo Samuca, é paliativa até que as 29 linhas da empresa sejam licitadas.

Em maio deste ano, a administração municipal decretou a caducidade da concessão da Sul Fluminense pela má qualidade do serviço prestado.

“Atualmente, a empresa atua com cerca de 12 veículos nessas nove linhas. Nosso objetivo e chegar a mais de 35 ônibus operando nessas linhas, podendo ser até em conjunto com a própria Sul Fluminense. Queremos melhorar a qualidade dos ônibus, o cumprimento dos horários e, obviamente, que a população deixe de ser prejudicada”, destacou o prefeito.

As linhas que serão operadas junto com as empresas do Sindpass, de forma provisória, são: 300; 305; 310; 315; 400; 405; 505; 545 e 550. Segundo Samuca, a medida também ajudará a melhorar o transporte em outras linhas. Entretanto, o prefeito destacou que o objetivo principal é realizar a licitação definitiva das linhas.

“Vamos lutar até o fim para realizar de forma definitiva a licitação. Estamos do lado da população, que merece um transporte de qualidade. A Justiça proibiu o chamamento público emergencial. Mas estamos no TCE em processo de finalização do edital de licitação para contratação definitiva da nova empresa”, disse o chefe do Palácio 17 de Julho.

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Maurício Batista, a determinação de operação de 9 linhas por novas empresas é mais um ato de coragem do governo municipal. “Já sabíamos que realizar a primeira licitação da história da cidade não seria tão fácil. Mas esta ação de hoje representa um ato de coragem do prefeito, que não quer esperar a licitação para propor melhorias ao transporte público”, completou.