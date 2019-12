A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (dia 26), um homem, de 37 anos, ao receber notas falsas pelos Correios. O flagrante aconteceu na Zona Norte do Rio. A encomenda continha 10 notas de R$ 100 falsas, totalizando R$ 1 mil. Segundo a PF, as células possuíam até mesmo as marcas holográficas idênticas a das notas originais. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima e aconteceu no bairro Engenho da Rainha.

Ele foi encaminhado para a Superintendência Regional no Rio de Janeiro, e responderá pelo crime de moeda falsa, podendo pegar de 3 a 12 anos de prisão.

Há algumas semanas, agentes da Delegacia da PF de Volta Redonda prenderam duas pessoas que encomendaram notas falsas via postal. Os flagrantes foram realizados no ato da entrega, na cidade de Resende. Somadas, as encomendas se aproximam do valor de R$ 2 mil. Os investigadores acreditam que as notas falsas seriam empregadas no comércio da região Sul Fluminense durante o período de compras de final de ano, quando ocorre aumento significativo na movimentação de vendas, o que poderia chamar menos a atenção dos comerciantes. As prisões foram efetuadas no dia 4 de dezembro e 28 de novembro. A identidade dos presos não foi divulgada. Foto: Divulgação PF