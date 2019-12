Em 2020 a população de Volta Redonda vai ganhar um investimento por dia durante todo o ano. O anuncio foi feito pelo prefeito Samuca Silva, na manhã desta sexta-feira, dia 27, no Largo Nove de Abril, na Vila Santa Cecília, durante o lançamento do programa ‘Orgulho de Volta’. Para o prefeito, o programa consolida todo o trabalho realizado até agora pela atual gestão.

“O cidadão de Volta Redonda precisa ter novamente esse amor, esse orgulho pela nossa cidade, de viver aqui. E em 2020 vamos dar aos moradores grandes investimentos para avançar ainda mais na melhoria da qualidade de vida da nossa população”, ressaltou Samuca Silva.

Durante o evento, que contou com a presença da população, as etapas do programa foram apresentadas, citando os investimentos que serão entregues nas primeiras semanas de 2020. O primeiro deles será a entrega do novo ônibus do Tarifa Comercial Zero, que acontecerá no dia 1º de janeiro, às 18h, na Vila Santa Cecília.

Em seguida, entre os dias 2 e 4, será a vez de obras de melhorias e de manutenção realizadas pelo Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban). O mês de janeiro contará ainda com outros grandes investimentos como a operação do VR Parking, a inauguração da Upinha Odonto no bairro Eucaliptal, a 5ª Conferência Municipal de Cultura, implantação do Jardim Botânico da Ilha São João, revitalização da avenida Beira-Rio, entre outros.

Além das melhorias que estão por vir, o prefeito Samuca Silva destacou também importantes ações já concretizadas nos três últimos anos, como: o Escritura Fácil (maior programa de regularização fundiária do município); a abertura da Rodovia do Contorno, do Restaurante Popular e da Clínica de Diálise; a instalação do novo shopping; implantação do Tarifa Comercial Zero; criação do Polo Metalmecânico, da Rua de Compras e do Alvará Fácil; geração de emprego e renda através de ações como a vinda de empresas e o primeiro Mutirão do Emprego.

“Somos a cidade que mais gerou empregos no estado do Rio e continuaremos gerando. Em breve, o Polo Metalmecânico vai proporcionar cerca de 3,5 mil novas oportunidades diretas, beneficiando nossa cidade e outros municípios da região”, frisou Samuca Silva.

Também foram lembradas conquistas como a regulamentação dos ambulantes e o fim da taxa do MEI (Microempreendedor Individual). Na área da saúde, também foi citada a viabilização da abertura do Hospital Regional; extinção da fila da mamografia; aquisição do Hospital Santa Margarida; inauguração de três Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) – São Sebastião, Água Limpa e Padre Josimo; descentralização da fisioterapia; implantação da clínicas odontológicas nos bairros Santa Cruz e Três Poços; municipalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A atual administração promoveu ainda a entrega da Arena Municipal Esportiva, a realização de vários concursos, entre outras ações.

“Eu venho acompanhando o prefeito pelas redes sociais e sempre estou de acordo com ele. Só de ele combater o monopólio das empresas de ônibus, pra mim está ótimo. Só aí já me cativou”, comentou o aposentado Franklin Roosevelt Friaça, de 74 anos, morador do Santa Cruz, que prestigiou o lançamento do ‘Orgulho de Volta’, elogiou o programa e aproveitou para comentar sobre a ação do Governo Municipal em realizar pela primeira vez uma licitação de linhas de ônibus em Volta Redonda.

Ao final do evento, Samuca Silva agradeceu a presença de todos e reforçou o compromisso em resgatar o orgulho de ser voltarredondense. “Ano que vem será especial, um marco na história de Volta Redonda. Conseguimos avançar com bastante diálogo, transparência , trabalho e eficiência. Agora é a hora de avançarmos mais e fazer de Volta Redonda um lugar que todos sentem orgulho em viver”.

Foto Gabriel Borges