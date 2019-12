Um homem foi baleado no início da manhã desta segunda-feira (dia 30) no interior de uma igreja no Morro da Caixa D’água, no bairro Santa Cruz. As circunstâncias dos disparos ainda não foram esclarecidas. O resgate do Samu foi acionado para prestar os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

De acordo com informações preliminares, o autor da tentativa de homicídio e a vítima seriam agentes de combate a endemias do setor de Zoonoses da prefeitura de Volta Redonda e realizavam trabalho de combate à dengue na Rua Capitão Franklin de Carvalho Júnior. O autor dos disparos foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

** Esta reportagem ainda será atualizada