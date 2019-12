O Volta Redonda apresentou na sexta-feira (dia 27) dois reforços para o seu sistema defensivo. O lateral Maicon Silva, de 31 anos, que estava no Botafogo-SP, e o zagueiro William Mineiro, de 26, que defendeu o São Caetano-SP, chegam com contrato até o final de 2020.

Revelado pelo Nova Iguaçu, Maicon já passou pelo Operário-PR, Boa Esporte-MG, ASA-AL, Londrina-PR, Criciúma-SC, Vitória-BA, Ceará-CE e Paysandu-PA.

“Feliz em estar retornando ao futebol carioca e também por estar vestindo a camisa de um grande clube que é o Volta Redonda. Encontrei uma boa estrutura, um planejamento ambicioso da diretoria em fazer um grande 2020 e um grupo de muita qualidade. Agora é trabalhar muito forte na pré-temporada para chegarmos 100% diante do Botafogo, na estreia do Estadual”, destacou.

Maicon defendeu o Botafogo-SP na última temporada – Fotos Divulgacão

Já o novo zagueiro do Esquadrão de Aço iniciou a carreira no São Caetano, onde, entre idas e vindas, conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista de 2017. Além do Azulão, William já jogou pelo Boa Esporte-MG, Barretos-SP e Atlético Tubarão-SC.

“Chego motivado, empolgado e convicto de que posso fazer um bom trabalho e espero que este novo desafio faça com que evolua, assim como aconteceu nos outros clubes que passei. Sou um zagueiro técnico, veloz e que contribui para que a equipe tenha uma melhor transição entre ataque e defesa, que é o que o futebol atualmente pede. Vou trabalhar forte, dar o meu melhor dentro de campo para poder ajudar o Volta Redonda a conquistar os seus objetivos em 2020”, afirmou William Mineiro.

William tem no currículo a conquista de dois estaduais

Na sua carreira, o novo reforço tricolor já conquistou dois Estaduais: o Paranaense, em 2014, pelo Londrina, e o Baiano, em 2016, pelo Vitória, além da Copa Verde de 2018, pelo Paysandu.