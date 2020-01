Uma mulher que foi agredida pelo irmão na noite de domingo (dia 29), em Volta Redonda, não resistiu aos ferimentos e morreu na última terça-feira (dia 31), no Hospital São João Batista.

Cecília Maria da Silva, de 27 anos, deu entrada inicialmente no Hospital do Retiro.

Segundo o Hospital São João Batista, a mulher morreu principalmente em consequência de traumas sofridos na cabeça. O fato ocorreu no bairro Vale Verde. A Polícia Militar foi chamada ao bairro para averiguar denúncia de que um homem estava agredindo a irmã e, quando chegaram, encontraram o irmão já detido por populares. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.