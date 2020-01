O governo do Rio de Janeiro vai quitar antecipadamente, na terça-feira (dia 7) – quarto dia útil de janeiro –, os salários de dezembro para 464.405 servidores ativos, inativos e pensionistas. O calendário oficial previa que os vencimentos seriam pagos no décimo dia útil (15).

O governador Wilson Witzel (PSC) afirma que, com a medida, a administração estadual cumpre o compromisso de realizar os adiantamentos sempre que houver disponibilidade financeira.



“A melhoria da arrecadação e os ganhos na gestão dos recursos têm assegurado as antecipações. Ao pagar o mês de dezembro, o governo encerra em dia todas obrigações salariais de 2019, incluindo o pagamento integral do 13° no dia 2 dezembro”, declarou o governador.



O valor líquido da folha de dezembro é de aproximadamente R$ 1,860 bilhão. Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.



De acordo com o secretário de Estado de Fazenda, Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho, houve um importante incremento na arrecadação em dezembro. “Com as medidas de gestão tributária implementadas em 2019 estamos reestruturando as finanças fluminenses. A antecipação salarial é um dos resultados alcançados e mostra o comprometimento do Governo do Estado com o funcionalismo público”, afirmou.

Foto: Divulgação/Secom