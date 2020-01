O Volta Redonda estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gol do atacante Neemias, os Garotos de Aço venceram o América-MG na tarde desta sexta-feira (dia 3), no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

Com o resultado, o Voltaço divide a liderança do grupo 8 com o Galvez-AC, que também venceu por 1 a 0 a sua partida de estreia. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Desportivo Brasil-SP. A partida será na segunda-feira (dia 6), às 13h, novamente no estádio Ernesto Rocco.

O jogo

Não demorou muito para o Volta Redonda se impor em campo e abrir o placar. Aos seis minutos, após boa troca de passes no ataque, Bambam recebeu dentro da área e bateu para o gol. O goleiro do Atlético-MG espalmou a bola, que sobrou livre para Neemias empurrar para o fundo das redes.

Após o gol, o Esquadrão de Aço não cedeu espaços para o adversário criar chances de empatar. Com isso, a equipe seguiu com o controle da partida e passou a assustar a equipe mineira. Neemias, por duas vezes, e Joarley quase ampliaram o marcador.

Na volta do intervalo, o filme da primeira etapa voltou a se repetir. O América-MG tentava, sem sucesso, sufocar o Volta Redonda, que, por sua vez, tocava bola e criava chances de ampliar o marcador. Na melhor delas, Joarley ganhou na velocidade da defesa, invadiu a área e bateu na saída do goleiro, que fez grande defesa.

A superioridade tricolor na partida ficou ainda maior quando o goleiro Robson, ao tentar cortar um lançamento para Bambam, acabou acertando o jogador do Voltaço, que sairia livre para marcar o segundo. Com a falta, o camisa 1 recebeu cartão vermelho direto, deixando a equipe mineira com um a menos.

Com a vantagem numérica também, o Esquadrão de Aço passou a valorizar a posse de bola e esperar pelo fim da partida, concretizando a vitória sobre o América-MG.

Copa São Paulo de Futebol Júnior – 1ª rodada do grupo 8

Gol aos 6 minutos do primeiro tempo garantiu a vitória – Fotos: Divulgação/VRFC

Volta Redonda x América-MG

(03/01/1992 – Estádio Ernesto Rocco – 15h15)

Volta Redonda: Adne; Walter, Gabriel, Daivison e Marcinho; Guilherme Eulálio (David), Pedro Thomaz (Thiago) e Bambam (Gregório); Joarley (Juan), Neemias (Juan) e Bebê (Andrey). Técnico: Neto Colucci.

Gol: Neemias (1T/6’)

Cartão amarelo: Walter