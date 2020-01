O arrombamento aconteceu no último domingo (dia 5), mas só foi divulgado nessa terça-feira (dia 7). O crime foi flagrado por uma câmera de monitoramento. A loja arrombada fica na Rua 31 de Março, no Retiro. As imagens mostram um homem observando a movimentação na rua.

Depois, ele se agacha com as costas viradas para a porta e, com força nas mãos, consegue levantar a porta de aço o suficiente para se arrastar para o interior do estabelecimento. Ele levou um aparelho celular e R$65 em dinheiro. As imagens estão em poder da Polícia Civil.