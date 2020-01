A polícia de Volta Redonda está investigando o duplo homicídio registrado na madrugada da última sexta-feira (dia 10), no Morro da Caviana, no Santo Agostinho. Numa casa da Rua União, foram assassinados a tiros Erlando De Oliveira Carvalho, de 42 anos, e Priscila Abbud Duarte, de 37.

As vítimas foram encontradas ao amanhecer por parentes. Policiais militares que estavam de plantão no fim de semana, contaram à reportagem do programa que, por volta de uma e meia da madrugada, eles foram chamados para verificar disparos de arma de fogo no bairro.

Os policiais chegaram a ir até à residência onde os tiros foram disparados. No entanto, a casa estava totalmente trancada e não havia sinais de violência do lado de fora.

Somente de manhã, quando um parente chegou, encontrou os corpos de Erlando e Priscila. A polícia está investigando o caso e suspeita de crime passional. Segundo investigadores da delegacia de Volta Redonda, Erlando havia se separado havia poucos meses e foi morar com a outra vítima.