O professor Fabrício Amaral – Treinador das equipes de Vôlei Feminino e da Escolinha de Vôlei Masculino do Clube dos Funcionários, concluiu na ultima semana o Curso de Treinadores Nível IV da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) que foi realizado na cidade de Sorocaba-SP.

Este é o ultimo nível de graduação que um treinador brasileiro pode obter e havia 6 anos que o curso não era realizado pela CBV. Durante as aulas foram abordados diversos tópicos referentes ao voleibol, ministrados por alguns dos principais nomes do esporte no Brasil.

Ao todo 30 profissionais de diversos estados do país participaram da qualificação, da qual Fabrício se destacou obtendo a maior nota da turma (9,5).

O treinador celebrou o resultado e afirmou que os conhecimentos obtidos serão de grande importância para a sua carreira e seqüência do trabalho com as equipes de Vôlei do CFCSN.

“Foi sensacional e uma grande honra poder participar de um curso tão importante como este. Durante as aulas tive contato com profissionais de outros estados do país e principalmente adquiri novos conhecimentos sobre o voleibol, que certamente utilizarei no dia-dia de trabalho com as equipes do Clube dos Funcionários.” afirmou o treinador