Foi sepultado na tarde desta segunda-feira (dia 13), no Cemitério Municipal do Retiro, o corpo de Wilson de Oliveira Guimarães, 34 anos. O funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) estava internado desde o dia 31 de dezembro, quando sofreu acidente de trabalho durante reparo na tubulação do entroncamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Nelson Godoy, no Centro.

Wilson foi atingindo por uma retroescavadeira. O Saae informou que a vítima sofreu uma fratura e teve afundamento no crânio. Ele foi encaminhado ao Hospital São João Batista e depois foi transferido para o Hospital da Unimed, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada por volta das 4h20min desta segunda-feira.

Acidente de trabalho aconteceu durante reparo na rede no Centro – Foto: Divulgação/SecomVR

O prestador de serviço da autarquia, Isaías Batista da Silva, que também ficou ferido no acidente, teve apenas escoriações e ferimentos leves.