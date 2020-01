Na noite desta terça-feira (dia 14), homens da 7ª Delegacia da PRF, prenderam no KM 227, no sentido RJ, no início da Serra das Araras, uma mulher de 45 anos que, carregava 24,5 tabletes de maconha.

Essa abordagem, realizada por equipes do Grupo de Operações com Cães (GOC), visa o combate ao narcotráfico ao longo da Via Dutra. Durante a operação, homens da PRF abordaram um ônibus da Viação Águia Branca, que fazia a linha São Paulo x Vitória.

Ao ser feita a verificação com cães farejadores, foram encontrados 24,5 tabletes de maconha, distribuídos em duas bolsas, contabilizando aproximadamente 24 kg, com uma passageira de 45 anos.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhada à 94º DP, em Piraí, onde a ocorrência foi registrada.