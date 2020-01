Um revólver calibre 38 foi apreendido por policiais militares, após uma troca de tiros com criminosos no bairro Candelária, em Volta Redonda, na noite desta terça-feira (dia 14). O confronto aconteceu nas proximidades do condomínio Minha Casa Minha Vida do bairro, onde os agentes foram averiguar uma denúncia recebida pelo CIOSP (Centro Integrado de Operações Públicas).

Os PMs disseram que foram recebidos a tiros e revidaram. Ninguém foi ferido ou preso. Os bandidos conseguiram fugir. A arma, com cinco munições intactas e uma deflagrada, foi encontrada ao final do tiroteio.

Foto: Polícia Militar.