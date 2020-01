Um homem que não teve a identidade informada, morreu na noite desta quinta-feira (dia 16) na Santa Casa de Misericórdia, depois de se ferir numa troca de tiros com policiais militares em Barra Mansa. De acordo com a ocorrência, o confronto ocorreu no bairro Santa Izabel.

Os agentes relataram que foram ao bairro averiguar uma denúncia de tráfico, sendo recebidos a tiros na Rua Antônio Luciano. Houve o revide e o suspeito foi atingido.

Ainda de acordo com os PMs, com ele foram apreendidos um revólver com duas balas deflagradas e duas picotadas, 13 pinos de cocaína e R$40. Foto: Policia Militar