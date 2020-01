O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSDB), vai anunciar, em breve, um amplo plano de asfaltamento e recapeamento asfáltico na cidade. Ao todo, deverão ser investidos mais de R$ 20 milhões, de recursos próprios, na empreitada. A prefeitura já finalizou a licitação e a contratação de R$ 14 milhões em asfalto, e mais processos licitatórios serão lançados em breve.

Neste sábado, dia 25, através do programa ‘Orgulho de Volta’, o prefeito assina, no Retiro, a Ordem de Serviço para a recomposição asfáltica de seis avenidas do bairro. Serão atendidas as avenidas Jaraguá, Beira Rio, Paulista, dos Mineiros, Ceará e Goiás. “Esse é um investimento amplo na nossa cidade, um investimento que Volta Redonda espera há anos e com recursos próprios. Já assinamos contrato de R$ 14 milhões em asfalto, além de lançar novos processos licitatórios. Depois da casa arrumada, de controlar a dívida, conseguimos avançar em várias frentes. E o plano de recapeamento da cidade é prova disso”, disse Samuca.

Ainda segundo Samuca, em um primeiro momento, serão recapeadas vias principais, com maior circulação de veículos e ônibus. “Já mapeamos os principais pontos a serem asfaltados, como avenidas do Retiro, a Avenida Paulo Erlei Abrantes, no Vila Rica/Três Poços, a estrada principal do Roma, vias da Vila Santa Cecília, entre outros. E, faço questão de destacar, todo esse investimento através de recursos próprios, fruto de uma gestão eficiente”, completou o prefeito.

Samuca lembrou que, diante da dívida herdada da antiga gestão de R$ 1,7 bilhão, foi necessária uma gestão financeira de ajuste de contas para que o município tivesse fôlego financeiro para novos investimentos. “Mas lembro que mesmo em crise financeira, com grande dívida, nossa cidade avançou muito. Inauguramos a Rodovia do Contorno, a Arena Esportiva, a Clínica de Diálise, compramos o Hospital Santa Margarida, reabrimos o Tarifa Comercial Zero, levamos água para o Açude e o Vila Rica/Três Poços e agora para o São Sebastião; inauguramos a primeira creche em tempo integral e, mês que vem, vamos inaugurar a segunda; e estamos enfrentando as empresas de ônibus por um transporte público eficiente”, destacou Samuca.

Foto: SecomVR