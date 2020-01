Por meio do programa “Orgulho de Volta”, seis grandes vias do bairro Retiro vão ganhar asfalto novo. Para isso, o prefeito Samuca Silva assinou, neste sábado, dia 25, a ordem de serviço no valor de R$ 2,5 milhões.

“Só no bairro Retiro, serão mais de R$ 2 milhões investidos na recomposição do asfalto de diversas ruas e avenidas do local. Estamos investindo na infraestrutura de Volta Redonda, outros bairros também receberão essas melhorias. Serão mais de R$ 20 milhões investidos na cidade”, explicou o prefeito Samuca Silva.

As obras serão iniciadas na próxima quarta-feira, 29. As avenidas Jaraguá, Beira Rio, Paulista, Mineiros, Ceará e Goiás serão beneficiadas com o investimento. Segundo o secretário de Infraestrutura, Toninho Orestes, a melhoria era aguardada pela população do bairro.

“Vamos investir em asfalto na cidade inteira, serão diversos locais beneficiados. Os moradores do Retiro estavam aguardando essa melhoria. O bairro foi muito prejudicado pela forte chuva do começo do ano e estamos atuando constantemente com a equipe da SMI, que vem realizando um trabalho com comprometimento”, contou.

Para Marco Antônio de Souza, morador do Retiro, Volta Redonda vem avançando muito com as ações do poder público.

“Estou vendo o crescimento da cidade e sei que o prefeito vem desenvolvendo um bom trabalho. Estou feliz com o que tenho visto na cidade e queria agradecer pelo ótimo atendimento que tive no Hospital do Retiro”, disse.

Neste domingo, dia 26, o programa Orgulho de Volta vai inaugurar o segundo totem Amo Volta Redonda, na Rodovia do Contorno, às 11h.

Foto: Secom VR