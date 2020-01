A Academia da Vida Oscar Cardoso vai abrir inscrições na próxima segunda-feira (dia 3). O lugar é voltado e especializado para a terceira idade e entre as atividades oferecidas estão: alfabetização; português e matemática básicos; cursos de atualização (português, saúde, mundo contemporâneo, arte e informática); cursos de extensão (dinâmicas e reflexões, educação financeira, inglês, mundo contemporâneo II, informática II, robótica, meio ambiente, bem viver, PAV – Programa de Apoio ao Voluntariado); e cursos optativos (teatro amador, canto coral, dança e coreografia, oficinas de criação).

O prefeito Samuca Silva lembrou que o espaço tem como objetivo inserir a terceira idade na sociedade e promover o aumento da sua auto-estima e explica que os cursos são preparados e ministrados por uma equipe de professores qualificados. “A terceira idade merece o nosso carinho e atenção especial. E o trabalho desenvolvido pela Academia da Vida ajuda muito na qualidade de vida deles. É uma oportunidade de atualização e inclusão”, afirmou Samuca.

Para se inscrever, o aluno deve ter acima de 60 anos e levar até a academia, que atualmente está funcionando no Estádio Raulino de Oliveira, cópia do RG, CPF e comprovante de residência, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 3339-9679.

Nova Sede

Uma nova sede para os 400 alunos da Academia da Vida será inaugurada em março. A unidade ficará na Arena Esportiva. A nova estrutura vai contar com uma sala de aula de teatro; sala de artes, incluindo lugar para cadeirante; três salas de aula com capacidade para 25 pessoas cada, também com lugar para cadeirante; um laboratório de informática; sala de professores; e secretaria; além de banheiros feminino, masculino e exclusivo para pessoas com deficiência. O acesso é feito por rampas, a partir do primeiro pavimento, tornando o ambiente acessível.