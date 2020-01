Um homem de 39 anos foi preso no início da noite de terça-feira (dia 28) pela Polícia Rodoviária Federal, na Serrinha de Arrozal, no Sul do Estado. Contra ele havia um mandado de prisão expedido em fevereiro de 2013 pela Comarca de Janaúba (MG) por homicídio.

O acusado é proprietário de um caminhão com placa de Patos (MG) que foi abordado no posto da PRF no Km 257 da via Dutra. Ele estava na companhia de um motorista. Durante a verificação dos documentos apresentados pelos indivíduos, foi verificado o mandado de prisão em aberto, com validade até 31 de maio de 2032.



Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao proprietário do caminhão e a ocorrência encaminhada para a 93ª DP de Volta Redonda.



Mais um

Também na noite de ontem, um homem de 36 anos foi preso durante fiscalização de rotina da PRF. O morador de Volta Redonda conduzia o HB20 e foi abordado no km 209 da BR-393, em Vassouras. Ele é acusado de roubo.

O foragido da Justiça do estado de São Paulo foi conduzido à 95ª DP de Vassouras, onde o mandado judicial foi cumprido e ele ficou preso.

Foto: Reprodução PRF