Na terceira colocação do grupo B, três pontos atrás do líder, o Volta Redonda encara o Bangu nesta quarta-feira (dia 29) em busca de uma vitória que poderá recolocar a equipe na zona de classificação para a semifinal. O confronto será no estádio de Moça Bonita, às 16h.

O técnico Luizinho Vieira alerta para a importância da partida para o futuro do Esquadrão de Aço na competição.

Preparação para o jogo foi encerrada na manhã de terça-feira, no CT Oscar Cardoso

– Fotos: Divulgação VRFC

“Vamos enfrentar um adversário tradicional e que está sempre brigando por algo a mais dentro da competição. Vamos procurar ter o mesmo desempenho, realizando um jogo competitivo, brigando pela posse de bola e procurando ter o controle da partida sem a bola. Será um jogo extremamente decisivo para as duas equipes, já que uma vitória nos coloca em uma condição boa na briga por uma vaga na semifinal. Precisamos lutar com todas as forças, executar bem a estratégia de jogo para poder sair de campo com a vitória”, destacou.

O Voltaço ocupa a terceira colocação do grupo B, com seis pontos ganhos, três pontos atrás de Fluminense e Madureira, primeiro e segundo colocados, respectivamente. O Vasco vem na quarta colocação da chave, com quatro pontos, seguido por Resende, que soma dois, e Macaé, que tem um ponto.

Alteração

A Fferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) atendeu o pedido da diretoria do Volta Redonda e alterou o horário da partida contra a Portuguesa, marcada para segunda-feira (dia 3), no Raulino de Oliveira. O confronto, anteriormente marcado para as 16h, será disputado às 18h.