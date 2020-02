O Tarifa Comercial Zero passa a circular todos os domingos para levar os moradores de Volta Redonda, de graça, ao Zoológico Municipal. O “CityZoo” garante transporte de qualidade para a principal área de lazer do município, que atrai três mil pessoas, em média, por domingo. O projeto prevê sete viagens, de hora em hora, com saída do bairro Retiro, entre 9h e 15 horas. Ainda pelo programa “Orgulho de Volta”, o prefeito Samuca Silva anunciou o início da implantação dos pontos de ônibus do Tarifa Zero, para a próxima semana.

Durante o lançamento, o prefeito Samuca, afirmou que o Tarifa Comercial Zero, inicialmente criado para interligar os principais centros comerciais de Volta Redonda, movimentando a economia e gerando empregos, agora passa a atender os moradores do município também para o lazer. “O ônibus elétrico garante conforto e segurança para os usuários. E de graça”, reforçou.

Ele reiterou que as ações do programa “Orgulho de Volta” anunciadas neste domingo, dia 02, beneficiam todo o município. “Os pontos de ônibus para os usuários do Tarifa Zero protegem contra a chuva, terão placas solares que geram energia para carregadores USB e acessibilidade para cadeirantes”, contou, lembrando que o programa já entregou investimentos na área da saúde, infraestrutura, saneamento, esporte e lazer em 25 bairros em apenas um mês”, lembrou Samuca.

O secretário de Meio Ambiente, Maurício Ruiz, disse que o “CityZoo” é mais um marco do governo municipal. “O prefeito Samuca renovou as políticas ambientais em Volta Redonda. O ônibus do Tarifa Zero vai levar os moradores de graça e sem colaborar para a poluição do ar, além de diminuir a circulação de veículos, para um lugar de lazer que promove a religação da natureza”, falou Maurício, lembrando que a obra no local está quase 100% concluída.

O trajeto em direção ao zoológico parte do ponto do Tarifa Comercial Zero, no bairro Retiro; passa pelo ponto ao lado da sede da prefeitura, no Aterrado; segue para a Vila Santa Cecília, ponto atrás do antigo Escritório Central da CSN; e completa o percurso até o Zoológico Municipal pela Rua 21. O ônibus vai permanecer por dez minutos em frente ao zoo e fará o retorno com os passageiros. Os horários de saída do bairro Retiro são: 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h.

PONTOS DE ÔNIBUS – Antes de entrar no Tarifa Comercial Zero, no ponto da Vila Santa Cecília para ir até o zoológico, o prefeito Samuca, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, e o representante da empresa Delta, Marcelo de Lima, assinou a Ordem de Serviço para o início das obras de implantação dos abrigos nos seis pontos de ônibus do Tarifa Zero.

O trabalho começa nesta terça-feira (dia 04), pela Vila Santa Cecília. Funcionários da empresa já fizeram visita técnica no local e começaram a instalar a fundação do ponto de ônibus. A previsão é que os abrigos estejam instalados até o mês de março.