Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, no final da tarde desta terça-feira (dia 4), em Volta Redonda. No carro que ele dirigia, policiais militares encontraram uma pistola calibre 380, duas espingardas (calibres 28 e 32) e três armas de airsoft (uma pistola e dois fuzis), além de munições. As armas de airsoft disparam por pressão projéteis plásticos não letais, mas impressionam por sua semelhança com armas de fogo.

Segundo a Polícia Militar, agentes de uma Patamo saíram em busca do suspeito depois de receberem informação de que um homem levava armas em um carro. O veículo foi localizado no bairro Niterói, onde ocorreu a abordagem.

No momento desta publicação, o caso estava sendo registrado na delegacia de Volta Redonda. (Foto: polícia Militar)