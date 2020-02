A Polícia Rodoviária Federal está tentando identificar dois homens que apedrejaram caminhões, na madrugada desta terça-feira (dia 4), no trecho da Via Dutra em Engenheiro Passos, distrito de Resende.

Os apedrejamentos ocorreram no km 328. Um motorista foi atingido na cabeça e está internado no Hospital de Emergência de Resende, em estado grave, de acordo com a PRF.

Os policiais foram acionados por volta das 03h. No posto fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, eles encontraram uma carreta com o para-brisas quebrado. O motorista, que nada sofreu, relatou que um homem branco, vestindo bermuda branca e sem camisa, calçando chinelos, saiu do meio do mato parecendo que ia se jogar na frente do veículo. Quando ele reduziu a velocidade, outro homem saiu com características semelhantes às do primeiro, mas vestindo camisa, saiu também matagal e lançou a pedra contra a carreta. Ele acelerou e parou no posto fiscal.

Enquanto fazia buscas por suspeitos, os policiais foram informados sobre o caso mais grave. A pedra lançada contra o para-brisa da outra carreta atingiu a cabeça do motorista que, mesmo ferido, conseguiu dirigir até o posto fiscal.

No entanto, ao estacionar, ele entrou em crise convulsiva, sendo atendida por uma equipe de socorro da concessionária da Dutra, que o levou para o hospital de Resende, estando no CTI, ainda inconsciente.

A PRF foi informada que houve outros casos de apedrejamento, mas os motoristas seguiram viagem.

Para os policiais, o apedrejamento teve o objetivo de roubo. Os fatos foram registrados na delegacia de Resende. (Fotos: Polícia Rodoviária Federal)