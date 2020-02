Na manhã desta sexta-feira (dia 7), o prefeito Samuca Silva assinou a ordem de serviço para a construção do mercado público de orgânicos em Volta Redonda, primeiro deste tipo em todo o Estado do Rio de Janeiro.

O espaço ficará localizado na Praça da Chaminé, no Aterrado. De acordo com a prefeitura, estão sendo investidos R$400 mil através de verba federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa foi a segunda obra voltada ao meio ambiente do “Programa Orgulho de Volta”.

Segundo Daniel Custódio, representante da agricultura familiar e de orgânicos, esse mercado é de grande importância para os agricultores. “Hoje estamos ingerindo veneno e investir no orgânico vai contra essa cultura de consumo que vem comprometendo nossa saúde com o passar dos anos. Quero agradecer ao prefeito por essa iniciativa, que é importante para os agricultores, mas, principalmente, para a saúde da população”, disse.