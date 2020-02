A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de Roberto Soares Teles, conhecido como Didio Teles, de 43 anos. Ele foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (dia 12), em Barra Mansa.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 20h30min, no bairro Siderlândia. Didio teria levado ao menos três tiros no peito. A vítima ainda foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu e acabou morrendo.

Didio Teles era ligado a vida política de Barra Mansa. De acordo com relatos, atualmente ele era assessor do vereador José Renato de Oliveira, o Renatinho (PP). Anteriormente, trabalhou com outros parlamentares, entre eles o ex-deputado estadual Ademir Melo.

O corpo de Didio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda para ser periciado. O caso está sendo investigado pela 90ª DP.