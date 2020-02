Um acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (dia 17) na Br-393, na altura do km 268, em Dorândia, distrito de Barra do Piraí.

As primeiras informações dão conta que um carro de passeio colidiu com um caminhão, no trecho conhecido como trevo de Dorândia. Apenas os dois ocupantes do carro se feriram, e foram encaminhados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

As duas pistas principais estão interditadas, mas o trânsito está fluindo lentamente pelas vias laterais.